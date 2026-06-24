В центре Пскова ограничат движение из-за ремонтных работ

Фото: канал Бориса Елкина в МАХ

Подрядная организация завершила восстановление изношенных слоев дорожного покрытия на улице Звездной, на Рижском проспекте (на участке от Магеллана до улицы Народной), а также на мосту 50 летия Октября, рассказал глава Пскова Борис Елкин в своем канале в МАХ.

Также были выполнены работы по укладке асфальта на улице Генерала Маргелова, на участке от улицы Юбилейной до улицы Шестака.

«В воскресенье, 28 июня, вечером приступим к восстановлению изношенного покрытия проезжей части на площади Ленина. Работы продлятся до пятницы, 3 июля, и будут проводиться в вечернее и ночное время с 21:00 до 6:00. В это время движение по площади Ленина и прилегающим улицам будет ограничено. Движение общественного транспорта останется без изменений. Прошу всех водителей быть внимательными, заранее планировать маршруты и учитывать эти ограничения. Спасибо за понимание и терпение!», — добавил Борис Елкин.