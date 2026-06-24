Самозанятые жители Псковской области могут получить выплаты по больничным

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82 самозанятых псковича уже в августе смогут получать выплаты по больничным. Об этом сообщает пресс-служба Отделения СФР по Псковской области.

Для права на оплачиваемый больничный самозанятый должен добровольно застраховаться на случай временной нетрудоспособности в Отделении СФР по Псковской области, а затем регулярно платить страховые взносы.

Ему будут предложено две страховые суммы: 35 или 50 тысяч рублей в год, из которых впоследствии рассчитают размер больничного.

Самозанятый вправе вносить взносы любым удобным для него способом: каждый месяц или единовременно – раз в год. Главное правило — в случае ежемесячной оплаты соблюдать регулярность и минимальный размер платежа. Так, если гражданин выбрал сумму в 35 тысяч рублей, его ежемесячный страховой взнос не может быть меньше 1 344 рублей, если 50 тысяч —1 920. При этом вносить на счет можно и больше. Все переплаты будут учтены специалистами Отделения в счет будущих периодов.

«Но, если граждан не оплатил взнос или внес средства в меньшем размере, его участие в программе автоматически прекращается, и он теряет право на получение пособия по временной нетрудоспособности. Страховой стаж не прервется только в одном случае: если платеж не поступил по причине болезни самозанятого», — отметил заместитель управляющего Отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Он обратил внимание, что право на пособие возникает у гражданина только после шести месяцев непрерывной уплаты взносов. Поэтому самозанятый, заплативший первый взнос, например, в феврале, уйти на больничный сможет только в августе.

При наступлении болезни Отделение СФР по Псковской области назначит и выплатит пособие в течение 10 рабочих дней. Сумма больничного при этом будет зависеть от стажа и периода уплаты взносов. Уведомления о выплатах поступят самозанятому после закрытия больничного листа.