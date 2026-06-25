Четыре общественные территории благоустроят в Пскове в рамках нацпроекта в следующем году

Фото: канал Бориса Елкина в МАХ

Участие в голосовании по отбору территорий, которые будут благоустроены в 2027 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» приняли 10 660 человек. Об этом рассказал глава Пскова Борис Елкин в своем канале в МАХ.

По итогам подсчета голосов победителями стали: сквер между ул. Чудской, ул. Технической и Прибрежным проездом – 1752 голоса, общественная территория между д. 17 и д. 19 на ул. Яна Фабрициуса – 1103 голоса, территория между д. 49а на ул. Труда, д. 52 на ул. Новоселов и детским садом № 40 «Ручеек» – 987 голосов, пространство между ТЦ «Гулливер» и корпусом № 1 МБОУ «ЦО «ППК» – 937 голосов.

«Именно эти территории будут благоустроены в 2027 году – и все благодаря вашему активному участию! Благодарю каждого, кто нашел время и отдал свой голос. Спасибо, что не остаетесь в стороне и помогаете делать Псков лучше. Вместе мы создаем комфортную среду для жизни, прогулок, встреч и отдыха!», — отметил Борис Елкин.