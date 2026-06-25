Дистанционное голосование вновь будет применено на сентябрьских выборах в Псковской области

Фото: ПАИ

В Псковской области снова будет применяться дистанционное голосование на сентябрьских выборах. Об этом сообщает ПАИ.

Псковская область вошла в число 33 регионов, где на выборах будет работать ДЭГ. Подать заявление можно будет с 3 августа по 14 сентября на портале vybory.gov.ru. Голосование пройдёт 18–20 сентября.

Отмечается, что если не получится проголосовать онлайн, можно будет получить бумажный бюллетень на участке

Напомним, что в единый день голосования 20 сентября в Псковской области пройдут выборы депутатов Госдумы, Законодательного Собрания и дополнительные выборы в трех округах.