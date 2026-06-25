237 бесплатных точек сети Pskov_region действуют в Псковской области

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В Псковской области продолжается развитие единой бесплатной сети Wi-Fi Pskov_region. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на начальника управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталия Рахманова.

Проект помогает жителям оставаться на связи в условиях временных ограничений мобильного Интернета, отметил Виталий Рахманов. Он добавил, что региональные власти понимают неудобства, с которыми сталкиваются жители из-за нестабильной работы привычных сервисов и мобильной связи.

«Когда привычные сервисы работают нестабильно, быть на связи становится гораздо сложнее. Чтобы у каждого жителя была возможность стабильно пользоваться цифровыми сервисами и оставаться на связи с близкими, наше управление активно развивает проект единой бесплатной сети Wi-Fi Pskov_region», — рассказал Виталий Рахманов.

Если в 2025 году основной упор был сделан на крупные города, где появились 79 точек в Пскове и 11 – в Великих Луках, то в 2026 году приоритетом стали административные центры муниципалитетов.

С начала года бесплатные точки доступа появились: в Себеже – в районной библиотеке на улице Пролетарской, 25 и районном Доме культуры на улице 7 Ноября, 21а, в Опочке – в краеведческом музее на улице Ленина, 64, районной библиотеке имени Пушкина на улице Коммунальной, 12 и на автостанции, в Кунье – в центральной районной библиотеке на улице Дзержинского, 28, в Псковском муниципальном округе – в Нееловском, Карамышевском и Быстрецовском домах культуры.

Сейчас в регионе работает уже 237 бесплатных точек сети Pskov_region. В среднем ежедневно к ним подключаются около 1 200 пользователей.

«Мы продолжаем расширять покрытие, чтобы бесплатный и стабильный интернет был доступен в ключевых точках каждого района», — подчеркнул Виталий Рахманов.