Грибы-рыжики появились в лесах Псковской области

Фото: Людмила Иванова

Необычную находку сделала в лесу любительница тихой охоты из Новоржевского района Людмила Иванова – ей удалось найти грибы-рыжики.

Фото своего улова она поделилась с подписчиками группы «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» в соцсети «ВКонтакте». Как и ранее с боровиками в мае, не все подписчики группы поверили, что грибы были найдены именно в июне этого года.

Рыжики действительно не являются «ранними» грибами. По словам специалистов, обыкновенно они появляются в лесах в июле, а их сбор может продолжаться до октября.