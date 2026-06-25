Псков
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июня 2026 10:18

Грибы-рыжики появились в лесах Псковской области

В лесах Псковской области появились грибы-рыжики
Источник:kp.ru
Фото: Людмила Иванова

Фото: Людмила Иванова

Необычную находку сделала в лесу любительница тихой охоты из Новоржевского района Людмила Иванова – ей удалось найти грибы-рыжики.

Фото своего улова она поделилась с подписчиками группы «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» в соцсети «ВКонтакте». Как и ранее с боровиками в мае, не все подписчики группы поверили, что грибы были найдены именно в июне этого года.

Рыжики действительно не являются «ранними» грибами. По словам специалистов, обыкновенно они появляются в лесах в июле, а их сбор может продолжаться до октября.