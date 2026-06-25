Строительство новой спортивной площадки началось в псковской деревне Борисовичи

Фото: соцсети Натальи Федоровой

В деревне Борисовичи началось строительство универсальной спортивной площадки. Об этом рассказала глава Псковского округа Наталья Федорова в своих соцсетях.

«Общая сметная стоимость проекта составляет 5 300 000 рублей. Из них 3 500 000 рублей – средства областного бюджета, 1 100 000 рублей — софинансирование из средств местного бюджета и 700 тысяч рублей – инициативные платежи», — рассказала глава муниципалитета, добавив, что проект реализуется в рамках программы инициативного бюджетирования Псковской области.

Дополнительная инфраструктура для занятия спортом появится в том числе благодаря активности местных жителей. В 2025 году победителем конкурсного отбора инициативных проектов стал проект «Строительство универсальной спортивной площадки в деревне Борисовичи», инициаторами которого выступили активные граждане, а также инициативная группа ТОС «Балтийская жемчужина», добавила Наталья Федорова.