Этнографический ансамбль из Псковской области принимает участие во Всероссийской детской Фольклориаде в Уфе

Фото: Елена Вариксоо

Ансамбль «Птенцы» из Печор принимает участие в масштабном фестивале народного творчества – III Всероссийской детской Фольклориаде, которая проходит в Уфе. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

Фестиваль собрал участников из 78 регионов России.

«Особый колорит мероприятию придавали совместные выступления артистов из удаленных друг от друга уголков страны: от Псковской области до Хабаровского края. Несмотря на тысячи километров, разделяющих их родные земли, участников объединяла общая любовь к культуре предков и стремление подарить зрителям праздник», — рассказали в редакции.

В рамках фестиваля делегация ансамбля также посетила Национальный музей Республики Башкортостан. Для передвижной выставки, посвященной Фольклориаде, каждый регион подготовил символический сувенир. Печорская делегация передала в дар организаторам рисунок «Псковские сето» авторства Татьяны Мусатовой. Теперь эта работа станет частью экспозиции, которая будет путешествовать по разным регионам страны.