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НовостиОбщество26 июня 2026 7:31

В трех деревнях Псковского района провели капремонты домов

Капремонты домов провели в трех деревнях Псковского района
Источник:kp.ru
Фото: соцсети Натальи Федоровой

Фото: соцсети Натальи Федоровой

В Псковском районе завершился капитальный ремонт нескольких домов. Об этом рассказала глава муниципалитета Наталья Федорова в своих соцсетях.

В деревне Родина завершен капитальный ремонт кровли многоквартирного дома №5 на улице Юбилейной. Выполнены работы по ремонту и частичной замены стропильной системы, полной замена водосточной системы и кровельного покрытия.

В деревне Щиглицы в рамках капитального ремонта дома №7 были выполнены работы по ремонту стропильной системы, дымовых труб и вентиляционных шахт, произведена полная замена водосточной системы, кровельного покрытия, ремонт кирпичной кладки фасада, восстановление цоколя и отмостки, замена входных групп, и оконных блоков в подъездах.

В деревне Ваулино в доме №8 на улице Центральной подрядчик выполнил капитальный ремонт системы электроснабжения. Прошла комиссионная приемка всех объектов, работы приняты, подытожила Наталья Федорова.