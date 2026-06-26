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НовостиОбщество26 июня 2026 9:00

Улицы Пскова облюбовали необычные голуби

Необычных голубей замечают псковичи на улицах города
Источник:kp.ru
Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

В центре Пскова прохожие начали замечать необычных птиц – здесь появились вяхири, пишет ПАИ.

«Псковичи все чаще замечают на центральных улицах города необычных пернатых гостей — диких голубей, которых называют вяхирями. Если раньше их видели в основном на дачных участках или в деревнях, то теперь они осваивают и городской центр», — говорится в сообщении.

Вяхирь или витютень – это крупный голубь, длина тела которого составляет более 40 сантиметров. Эти птицы являются перелетными, их можно встретить в поле, а также в парках, садах и скверах. Тем не менее, вяхири комфортно чувствуют себя и в городах – устраивают гнездовья в зданиях и остаются здесь на зиму.