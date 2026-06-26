В Пскове ведется монтаж системы уличных громкоговорителей

.

Специалисты уже установили и настроили 29 из 34 запланированных устройств вдоль набережной реки Великой: от инсталляции «Россия начинается здесь» до Покровской башни. Об этом рассказал начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов в своих соцсетях.

Оставшиеся пять громкоговорителей в ближайшее время появятся на Золотой набережной и у моста имени 50-летия Октября.

«Эта система оповещения необходима в популярных прогулочных зонах, чтобы в случае любой нештатной ситуации мгновенно и гарантированно донести до жителей и гостей города информацию об угрозах, передать четкие инструкции и помочь избежать паники. Безопасность складывается из таких технологических деталей, и мы делаем все, чтобы общественные пространства Пскова были максимально защищенными», — подчеркнул Виталий Рахманов.