Юные патриоты из Псковской области стали участниками «Кургана Дружбы» в Беларуси

Фото: канал Михаила Ведерникова в МАХ

Делегация Псковской области принимает участие в международном социальном проекте «Гражданско-патриотический лагерь «Курган Дружбы», рассказал губернатор региона Михаил Ведерников в своем канале в МАХ.

Мероприятие проходит проходит с 23 июня по 5 июля на территории Витебской области Республики Беларусь. В лагере участвуют 57 ребят из Псковской области – лидеры патриотических объединений, юные исследователи и творческие активисты.

«Проект направлен на патриотическое воспитание подрастающего поколения, сохранение исторической памяти о подвигах героев в годы Великой Отечественной войны и укрепление дружеских связей между молодежью России и Беларуси», — отметил Михаил Ведерников.

В течение двух недель их ждет насыщенная программа: экскурсии, познавательные и спортивные мероприятия, работа на интерактивных площадках, подготовка совместных проектов, посвященных общей истории и сохранению памяти о войне.

«Уверен, что для наших ребят эта поездка станет ярким опытом», — подытожил глава региона.