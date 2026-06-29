30-тиградусная жара ждет жителей Псковской области на этой неделе

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По данным специалистов метеоцентра «Фобос», на погоде Северо-Запада России, включая Псковскую область, на этой неделе скажется влияние атмосферных фронтов, так что здесь время от времени прошумят грозовые дожди. Вместе с облаками в регион будут поступать хорошо прогревшиеся воздушные массы, поэтому первая половина недели будет теплой.

В Пскове в начале недели днем ожидается до +28 градусов тепла. Однако с четверга, 2 июля, в городе слегка похолодает и в дневное время суток столбики термометров не поднимутся выше +22 градусов.

Кроме того, в отдельные дни синоптики прогнозируют псковичам дожди.