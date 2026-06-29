Семья Александровых из Великих Лук представит Псковскую область в финале конкурса «Это у нас семейное»

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Мероприятие пройдет с 5 по 8 июля в Мастерской управления «Сенеж». Всего оно объединит 330 семейных команд из 85 регионов России – это более двух тысяч человек от 5 до 86 лет, сообщает пресс-служба правительства Псковской области

Участники поборются за 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Победители будут известны в День семьи, любви и верности.

Александровы надеются на победу в конкурсе и планируют посвятить ее дедушке в честь его 70-летия.

«Очень много хороших семей. Серьезная конкуренция. Финал – прекрасная возможность отправиться в путешествие всем вместе. Главное – верить в свою семью, слушать и слышать друг друга», — отметили Александровы и поделились впечатлениями от участия в конкурсных испытаниях. В частности, дистанционный этап оставил много положительных эмоций и пополнил копилку семьи новыми видео и фото.

Всего от региона участниками второго сезона конкурса «Это у нас семейное» стали 847 семей, это более 2,6 тысяч человек.

Семьи, ставшие финалистами самого массового проекта Президентской платформы «Россия — страна возможностей», встретятся на одной площадке: 300 команд определены по итогам окружных полуфиналов, а еще 30 – по итогам выполнения дополнительных заданий, которые участники, прошедшие в полуфиналы, выполняли онлайн с ноября 2025 по май 2026 года.

6 и 7 июля пройдут оценочные мероприятия — семьям предстоит выполнить ряд заданий, направленных на эрудицию, смекалку, а также продемонстрировать, насколько слаженно дети и родители могут работать в команде, слышать и понимать друг друга.

8 июля, в День семьи, любви и верности состоится заседание Наблюдательного совета проекта и торжественная церемония награждения в Зеленом театре ВДНХ. 60 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно смогут потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. А все 330 семей-финалистов отправятся в семейные путешествия.

Конкурс «Это у нас семейное» — часть национального проекта «Семья».