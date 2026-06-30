Звуки сирен услышат жители Псковской области в среду

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1 июля в Псковской области будет проводиться проверка региональной системы оповещения населения. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в канале МАХ.

С 08:00 до 08:10 на территории региона будут включены электросирены и сиренно-речевые установки для передачи сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ».

Затем будет передано сообщение «Техническая проверка».

В 12:00 и 12:10 будет проведена проверка работоспособности средств оповещения населения в местах массового пребывания людей в Пскове и Великих Луках.

«Прошу соблюдать спокойствие», — обратил внимание Михаил Ведерников.