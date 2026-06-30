Три новых Молодежных центра будут созданы в Псковской области

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Почти 63 миллиона рублей получит Псковская область на развитие молодежной политики, рассказал губернатор региона Михаил Ведерников в своем канале в МАХ.

Благодаря победе в конкурсе «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодежь и дети» будут созданы сразу три современных Молодежных центра в Порхове, Невеле и Пскове.

«В прошлом году при федеральной поддержке мы открыли региональный Дом молодежи в Пскове, в этом – начали строительство Молодежного центра «Родина» в Великих Луках. Новая субсидия позволит продолжить системную работу по созданию современных пространств, где молодые люди могут получать знания, встречать друзей, объединяться в команды и обретать наставников», — рассказал Михаил Ведерников.