В школах и детсадах Псковского округа ведется подготовка к новому учебному году

Фото: соцсети Натальи Федоровой

В этом сезоне на ремонт образовательных учреждений из муниципального бюджета выделено свыше 57 миллионов рублей, рассказала в своих соцсетях глава Псковского округа Наталья Федорова.

В настоящий момент идут ремонты кровель в Середке в детском саду «Березка» и в детском саду «Золотой петушок» Тямшанской гимназии. В Писковской школе ведется замена покрытия пола на плитку, также осуществляется ремонт системы водоснабжения в детском саду «Огонек» Стремуткинской школы.

«Большое внимание уделяем антитеррористической защищенности и безопасности. Так, в Моглинской школе заменены двери, в нескольких учебных учреждениях будут отремонтированы пути эвакуации, установлены домофоны, с пришкольных территорий убраны аварийные деревья. В Москвинской школе проведен ремонт системы отопления. Из года в год продолжаем поэтапные обновления туалетных комнат в нескольких учреждениях за сезон. Подготовительные мероприятия проводятся во всех школах и дошкольных учреждениях», — отметила Наталья Федорова.

В ходе рабочих поездок глава округа ознакомилась с ходом подготовки Моглинской и Родинской школ. Помимо классических косметических ремонтов в кабинетах и рекреациях, обновления затронут спортивные залы, пищеблоки, пути эвакуации, столовые.