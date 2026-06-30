Первая половина июля будет в Псковской области прохладной

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Согласно прогнозам ГУ МЧС России по Псковской области, в июле температура в регионе будет в рамках климатической нормы.

В первой декаде месяца средняя температура воздуха днем ожидается в пределах от +18 до +23 градусов, ночные температуры будут варьироваться в пределах от +9 до +14 градусов.

Во второй и третьей декадах июля станет теплее – днем ожидается от +22 до +27 градусов, ночью – от +12 до +17 градусов тепла. В отдельные дни прогнозируется до +32 градусов.

Кроме того, в лесах на территории Псковской области в июле прогнозируются 2-4 классы пожарной опасности по региональной шкале.

Количество осадков ожидается в пределах нормы.