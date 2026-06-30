28-летнего псковича задержали в Санкт-Петербурге за стрельбу

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В Санкт-Петербурге полиция задержала 28-летнего жителя Псковской области, устроившего драку и стрельбу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию с сообщением о том, что 29 июня в 22:20 во дворе дома № 5 на Рузовской улице в Адмиралтейском районе произошла драка, в ходе которой один из участников держал в руках пистолет. Прибывшие на место полицейские задержали мужчину и изъяли у него пневматическое оружие.

По данным полиции, задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения. Он несколько раз выстрелил в сторону столба, а затем напал на 40-летнего прохожего, который сделал ему замечание. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.

Ранее судимого за хранение наркотиков мужчину доставили в отдел полиции. В отношении него составлен административный протокол по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти).

Задержанного поместили в спецпомещение для содержания под стражей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.