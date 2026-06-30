Три команды Псковской области стали призерами Первенства России по практической стрельбе

Фото: канал Михаила Ведерникова в МАХ

Серебряными призерами Первенства России по практической стрельбе в дисциплине пневматический пистолет и карабин стали три команды из Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в МАХ.

Соревнования собрали в московских Люберцах более 450 стрелков со всей страны.

Награды взяли:

Пневматический пистолет, серийный класс, юноши и девушки: Иван Зорин, Игорь Шиканов, Михаил Дмитриев, Тимофей Демидов.

Пневматический карабин, стандартный класс, юноши и девушки: Варвара Огнева, Георгий Бондарь, Леонид Федоров.

Пневматический карабин, стандартный класс, юниоры и юниорки: Анастасия Алексеева, Даниил Андреев, Иван Калиц.

«От души поздравляю наших победителей! Успехов, ребята, и новых побед! Рад, что участники Первенства делились откликами и о наших майских состязаниях – мнение профессионального сообщества нам очень важно», — отметил губернатор. — Благодарю Президента Федерации практической стрельбы России Михаила ГУЩИНА за высокую оценку уровня подготовки и проведения наших соревнований. Ждем в будущем году стрелков в Пскове. К нам собираются команды даже из самых далеких регионов».