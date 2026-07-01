Корытовский лесопарк преобразят в Пскове

Фото: канал Бориса Елкина в МАХ

В прошлом году эта территория выиграла во Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения», а на этой недели уже начались работы по благоустройству территории, рассказал глава Пскова Борис Елкин в своем канале в МАХ.

«Что мы сделаем: установим новое детское и спортивное оборудование, обустроим новые пешеходные дорожки и парковку, проведем качественное освещение, видеонаблюдение и организуем озеленение», — пояснил глава Пскова.

Он добавил, что также будет установлен автономный туалетный модуль, где будут расположены комната для инвалидов, матери и ребенка. По проекту предусмотрены две детские площадки, разраниченные по возрасту детей и оборудованием для детей с ОВЗ.

«Установим площадку для выгула собак с вышками для дрессировки, а так же площадки для НТО!», — подытожил Борис Елкин.