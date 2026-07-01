Последствия сильной магнитной бури могут ощутить на себе жители Псковской области

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В ночь с 30 июня на 1 июля на Солнце произошла вспышка, которая может стать причиной сильной магнитной бури. Об этом сообщает пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Несмотря на умеренную силу взрыва, при текущем положении активных солнечных центров почти точно на линии Солнце–Земля удар все равно будет довольно ощутимым. Бурь и радиационных штормов высшего уровня в данном случае не ожидается, и даже уровень, предшествующий высшему (G4), вряд ли будет достигнут, но события категории G3 (сильные), по-видимому, неизбежны. Моделирование показывает, что фронт от вспышечного взрыва придет к планете уже завтра в диапазоне от 21 до 24 часов по московскому времени. Возможная буря ожидается самой сильной с марта текущего года», — передают ученые.

В связи с магнитной бурей метезависимые псковичи могут ощутить общее ухудшение самочувствия, головные боли и повышенную утомляемость.