Псковичам напомнили, как уберечься от клещей

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В ГУ МЧС России по Псковской области жителям региона напомнили о том, что нужно делать, чтобы не стать жертвой клещей.

Прежде всего, при выходе на природу рекомендуется надевать светлую или однотонную одежду, которая делает насекомых более заметными. Брюки следует заправлять в сапоги или носки, верхнюю часть одежды – в брюки. Манжеты и ворот рубашки также должны плотно прилегать к телу.

Одежду необходимо обрабатывать репеллентами, отдавая предпочтения именно тем, которые дают защиту от клещей. В период активности клещей аналогичными средствами нужно обрабатывать домашних животных.

Не следует садиться или ложиться на траву. После возвращения из леса требуется снять одежду и тщательно осмотреть ее и тело на наличие клещей, добавили в ведомстве.