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НовостиПроисшествия1 июля 2026 12:02

В Псковской области столкнулись три машины

Три автомобиля столкнулись в Псковской области
Источник:kp.ru
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На развязке у АЗС в Новосокольниках произошло столкновение трех автомобилей: Honda, УАЗ «Патриот» и Volkswagen. Об этом сообщает «Псковская сводка».

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По предварительной информации, водитель Honda резко повернул на заправку перед мостом, в результате чего УАЗ не успел затормозить и столкнулся с ним. От удара Honda врезалась в припаркованный Volkswagen.

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В ДТП пострадала пассажирка Honda. Женщине оказывается медицинская помощь, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи и пожарные подразделения.

Обстоятельства происшествия выясняются.