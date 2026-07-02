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НовостиОбщество2 июля 2026 7:11

Размер сертификата при рождении ребенка в два раза увеличен в Псковской области

В два раза увеличен размен регионального сертификата за рождение ребенка в Псковской области
Источник:kp.ru
Фото: канал Михаила Ведерникова в МАХ

Фото: канал Михаила Ведерникова в МАХ

В Псковской области в два раза увеличился размер регионального сертификата при рождении ребенка. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в МАХ.

«С 1 июля номинал составит не пять, а 10 тысяч рублей. Мера направлена на дополнительную поддержку родителей в первый, очень ответственный период жизни малыша. Сертификат можно реализовать у организаций-партнёров нашей региональной акции, приобретая самые необходимые товары: одежду, средства гигиены, коляску, кроватку и другие детские принадлежности. И, конечно, по-прежнему мы вручаем памятные медали «Рождённому на Псковской земле». Уверен, они хранятся во многих псковских семьях», — отметил губернатор.

«Мы делаем всё, чтобы появление малышей стало самым радостным событием, а ежедневные заботы – лёгкими и приятными», — подчеркнул Михаил Ведерников.