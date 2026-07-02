Два воспитанника Кванториума в Пскове примут участие в Международном конкурсе технологических инноваций

Фото: соцсети Наталии Соколовой

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова посетила Кванториум Пскова, чтобы поблагодарить коллектив за участие в разработке эмблемы региональной премии уполномоченного «Защищая детство» и вручить благодарности Александре Соколовой и её педагогу Игорю Лубягину. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

«В беседе выяснила, что две ученицы Кванториума Елизавета Малова и Александра Соколова представят Псковскую область на 40-м Международном конкурсе научных и технологических инноваций молодежи CASTIC 2026, который пройдет с 24 по 29 июля в городе Сиань. Девушки вошли в состав Национальной команды России и отправятся на выставку вместе с тысячей юных исследователей со всего мира», — пояснила Наталия Соколова.

Она добавила, что Александра Соколова представит проект «Разработка и испытание пневматических мышц для экзоскелета верхней конечности», а Елизавета Малова — работу «Разработка биоинспирированного модуля ноги собаки на BLDC-моторе с волновым редуктором «„АРША"».