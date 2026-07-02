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НовостиОбщество2 июля 2026 9:06

В Пскове ведется ремонт проезда от улицы Байкова к улице Михайловской

Работы уже вошли в активную фазу
Источник:kp.ru
Фото: канал Бориса Елкина в МАХ

Фото: канал Бориса Елкина в МАХ

Ремонт проезда от улицы Байкова – между домами № 11, 13, 15 – к улице Михайловской в Пскове вошел в активную фазу. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем канале в МАХ.

Специалисты устанавливают бортовой камень и готовят основание под тротуары.

«Далее предстоит фрезеровать старое дорожное покрытие и уложить новый асфальт – это позволит сделать проезд комфортным для всех участников движения. Благодаря этим мероприятиям станет удобнее и пешеходам, и автомобилистам — а это напрямую влияет на повседневную жизнь жителей района», — подытожил глава Пскова.