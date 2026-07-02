В Псковской области более 4,5 тысячам родителям назначена ежегодная семейная выплата

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С начала июня в Отделение СФР по Псковской области ведет прием заявлений на новую меру поддержки родителей с двумя и более детьми до 18 лет или до 23 лет при условии очного обучения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На данный момент выплата назначена 4,5 тысячам жителям региона. Общая сумма поддержки составила 135 миллионов рублей. Средний размер выплаты составил 30 тысяч рублей. В каждом конкретном случае сумма, которую получают родители, индивидуальна и зависит от доходов, с которых начислен НДФЛ.

«Ежегодную семейную выплату могут получить работающие родители, граждане России, которые уплачивали налог на доходы физических лиц в 2025 году и не имеют задолженности по алиментам. Для установления права на эту меру поддержи проводится комплексная оценка доходов и имущества. Среднедушевой доход семьи за прошлый год не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума в регионе. То есть в 2026 году в Псковской области доход на одного члена семьи не должен превышать 26 334 рубля. Имущество также должно соответствовать требованиям законодательства», — обратили внимание в региональном Отделении СФР.

Оформить ежегодную семейную выплату могут оба родителя, в том числе работающие пенсионеры. Ее размер рассчитывается индивидуально, исходя из личного дохода заявителя. Величина ежегодной семейной выплаты определяется как разница между исчисленным налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) с доходов за предыдущий налоговый период и налогом с тех же доходов, рассчитанным по ставке 6%.

Подать заявление на ежегодную семейную выплату можно до 1 октября через портал Госуслуг, в МФЦ «Мои документы» или лично в клиентской службе регионального Отделения СФР.