«Если где-то на заправках вам будут отказывать – пишите»: Михаил Ведерников рассказал о ситуации с топливом в Псковской области

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В своем канале в МАХ губернатор Михаил Ведерников отметил, что «руководители топливных компаний утверждают, что на большинство заправок поставки осуществляются в течение суток».

«Чтобы перепроверить информацию, отправил сотрудников. На каждой заправке не дежурили, но по целому ряду районов получил убедительные фотоподтверждения: топливо завозят как обычно, но его сметают. Ажиотаж, к сожалению, сохраняется – неприятно, но прогнозируемо», — обратил внимание губернатор.

Он добавил, что у некоторых заправок предусмотрены технические перерывы. У кого такого перерыва нет – прекращают отпуск уже в обед.

«По очередям наихудшая ситуация на трассах. Дневной антирекорд зафиксирован в Куньинском районе, где одновременно скопилось почти 100 автомобилей. Ночью скапливалось и больше – там, где ждали бензовозы. Пока ситуация остаётся сложной», — рассказал Михаил Ведерников.

«Дополнительно договорились с сетевиками: При предъявлении свидетельства о собственности моторного плавсредства на заправках будут отпускать топливо в канистры для речного транспорта», — сообщил глава региона.

Кроме того, с 4 июля можно будет наливать топливо для бытовых и хозяйственных нужд – 5 литров в сертифицированную тару. Это решение регионального оперативного штаба, и оно обязательно к исполнению.

«Друзья! Если где-то на заправках вам будут отказывать – пишите в комментариях, прилагая фото и аргументы», — подытожил Михаил Ведерников.