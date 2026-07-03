В Пскове перекроют движение на нескольких улицах

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С 6 по 12 июля в Пскове будет прекращено движение на участке улицы Кузнецкой от улицы Спортивной до Октябрьского проспекта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Ограничения связаны с ремонтом инженерных сетей теплоснабжения – это необходимо для обеспечения безопасности и соблюдения технологии работ. В качестве объездов можно использовать улицы Яна Фабрициуса, Гражданская и Спортивная», — добавили в администрации.

Кроме того, с 6 по 20 июля будет прекращено движение на участке от дома № 12 по улице Аллейной до дома № 19 по улице Гремячей.

«Ограничения связаны с ремонтом водопровода и вскрытием асфальтобетонного покрытия. В качестве объезда определен Заречный переулок», — пояснили в городской администрации.