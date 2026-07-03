Псковичи могут принять участие в создании нового туристического маршрута по городу

Изображение: канал Михаила Ведерникова в МАХ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей в своем канале в МАХ делиться уникальными историями о людях, событиях, обычаях и традициях псковского края.

«Легенды, сказки, байки, небылицы, рассказы о невероятных приключениях мы соберем, чтобы вместе сформировать необычный туристический маршрут по набережной реки Великой. По всей ее протяженности разместим малые архитектурные формы и добавим яркие арт акценты – инсталляции и объекты, которые будут раскрывать уникальность места и привлекать внимание», — пояснил глава региона.

Пройти по маршруту можно будет через QR-код или аудиогид.

«Оставляйте ваши истории под сообщением ВКонтакте https://vk.ru/wall707415360_250232. Давайте вместе сделаем набережную живым пространством – наполненным удивительными городскими легендами!», — призывал Михаил Ведерников.