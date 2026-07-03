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НовостиОбщество3 июля 2026 10:49

В Псковском районе в рамках нацпроекта ремонтируют мост

Мост ремонтирую в рамках нацпроекта в Псковском районе
Источник:kp.ru
Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на нулевом километре автомобильной дороги Осиновичи - Славковичи - Махновка - Сорокино продолжаются работы по капитальному ремонту моста через реку Олешенка, который ведет к деревне Осиновичи. Об этом сообщает пресс-служба правительства Псковской области.

«Новое сооружение протяженностью более 26 метров выполнено из двух гофрированных металлических арок. На сегодняшний день подрядчик уже выполнил устройство дорожной одежды из асфальтобетона на подходах и на самом мосту, организовал водоотвод с проезжей части. В ближайшее время на объекте установят новые барьерные ограждения», — говорится в сообщении.

На ремонт объекта выделено 134 миллиона рублей из федерального бюджета. Полностью завершить капитальный ремонт и ввести объект в эксплуатацию планируется в августе 2026 года.