За три дня в Пушгорах появился художественный кружок и целая галерея при Святогорском монастыре: дети нарисовали участников крестного хода

Фото: группа «Свято-Успенский Святогорский монастырь» в соцсети «ВКонктакте»

Свято-Тихоновский крестный ход по храмам Великолукской и Ржевской епархий прошел в Псковской и Тверской областях. Он стартовал 25 июня от погоста Клин, на родине патриарха Тихона. Затем участники хода посетили еще несколько святых мест Куньинского округа, где совершили молебны, а после отправились крестным ходом по святым местам Торопецкого округа Тверской области.

28 июня ход прибыл в торопецкий Свято-Тихоновский монастырь на Литургию. После нее была совершена заупокойная лития на могиле родителей и братьев патриарха Тихона, которая и завершила крестный ход 2026 года.

Но на этом история не закончилась.

«Наши крестоходцы – девушки Анастасия и София из Академии художеств – организовали для детей рисование на тему «Лица крестного хода». Так мы получили портретную галерею участников крестного хода глазами детей, — рассказали Свято-Успенском Святогорском монастыре. — Девушки-художницы благодарят отца Василия за идею создания таких портретов, а детей за активное участие в их создании. Они рады, что познакомились с детьми. Удивились, сколько художников, оказывается, идет в крестном ходе, сколько талантливых, способных и интересных детей со своим взглядом на мир. Слава Богу! За три дня у нас образовался настоящий художественный кружок».