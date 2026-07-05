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НовостиОбщество5 июля 2026 13:19

В Пскове впервые проходит книжный фестиваль «Второй закон»

«Комсомольская правда» выступает информационным партнером мероприятия
Источник:kp.ru
На ярмарке можно будет приобрести книги от издательства "Комсомольская правда".

На ярмарке можно будет приобрести книги от издательства "Комсомольская правда".

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

С 3 по 12 июля в Пскове впервые проходит книжный фестиваль «Второй закон». Организаторами выступили ассоциация книжных фестивалей «Читающая Россия» и Централизованная библиотечная система города. Информационным партнёром события выступает «Комсомольская правда». Вход на все мероприятия и книжную ярмарку свободный, без регистрации. Полная программа опубликована на сайте фестиваля. В рамках события пройдут творческие встречи с известными писателями. Своими книгами и опытом с гостями поделятся Вера Богданова, Рагим Джафаров и творческий дуэт Олег Ивик. Также на ярмарке представят свою продукцию более 80 российских издательств.

«Для псковичей этот фестиваль — по-настоящему значимое событие. Мы уверены: каждому жителю Пскова стоит прийти, ведь это уникальная возможность встретиться лично с любимыми писателями, задать им вопросы и просто почувствовать особую атмосферу живого диалога с литературой. Ждём всех на фестивале!» — говорит директор муниципальных библиотек города Пскова Людмила Слабченко.

Основатель «Читающей России» Михаил Фаустов рассказал, что книжные поп-ап-ярмарки помогают вовлекать в чтение даже тех, кто далёк от книг. Фестиваль в Пскове станет первой подобной площадкой в городе. Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к празднику литературы и провести время в кругу единомышленников. Вход свободный.