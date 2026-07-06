«Возможно, ажиотаж с понедельника пойдёт на спад»: О ситуации с топливом в регионе рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников

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Как отметил глава региона в своем канале в МАХ, самым нагруженным днем по части обеспечения жителей Псковской области топливом стало воскресенье.

«Именно в этот день сбылся негативный прогноз. Дновский район – очередь в 108 машин. В Палкинском районе топливо закончилось к 11 утра. В Печорах к этому же времени остался только дизель. Появилась новая тенденция. Люди ставят машины в очередь в 4, в 5 утра и возвращаются к прибытию бензовоза», — рассказал Михаил Ведерников.

Вместе с тем, обратил внимание губернатор, большинство старалось заправиться к рабочей неделе – чтобы была возможность заниматься бытом в привычном темпе.

«Возможно, благодаря этому ажиотаж с понедельника пойдёт на спад. Продолжаем следить за ситуацией», — подытожил губернатор.