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НовостиОбщество6 июля 2026 7:28

Жителей Псковской области ждет прохладная неделя

Прохладная неделя ждет жителей Псковской области
Источник:kp.ru
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По данным специалистов метеоцентра «Фобос», на Северо-Западе России, включая Псковскую область, начало недели будет ненастным, в непосредственной близости от центра циклона плотные дождевые облака удержат дневные максимумы у отметки +20 градусов. Но ближе к концу недели в регионе немного потеплеет.

В Пскове в течение недели дневные температуры ожидаются в пределах от +17 до +19 градусов, ночные – до +16 градусов.

Возвращение тепла ожидается в выходные. В субботу воздух в городе прогреется до +22 градусов, в воскресенье – до +26.

Также синоптики прогнозируют псковичам дожди.