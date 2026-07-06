Жителей Псковской области ждет прохладная неделя

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По данным специалистов метеоцентра «Фобос», на Северо-Западе России, включая Псковскую область, начало недели будет ненастным, в непосредственной близости от центра циклона плотные дождевые облака удержат дневные максимумы у отметки +20 градусов. Но ближе к концу недели в регионе немного потеплеет.

В Пскове в течение недели дневные температуры ожидаются в пределах от +17 до +19 градусов, ночные – до +16 градусов.

Возвращение тепла ожидается в выходные. В субботу воздух в городе прогреется до +22 градусов, в воскресенье – до +26.

Также синоптики прогнозируют псковичам дожди.