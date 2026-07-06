За ночь в Псковской области было нейтрализовано несколько беспилотников

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Прошедшей ночью над регионом вновь нейтрализовано несколько БПЛА противника. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в МАХ.

«Обращаю внимание - все БПЛА были начинены поражающими элементами для нанесения максимального урона людям!», — обратил внимание глава региона.

Он призвал жителей быть внимательными и осторожными.

«При звуках полёта или падения БПЛА, а также при звуках работы ПВО не подходите к окнам, не выходите на улицу, ни в коем случае не приближайтесь к обломкам! При наблюдении полёта или падение БПЛА незамедлительно максимально подробную информацию сообщайте по телефону 112 или 8(8112) 72-52-00», — подчеркнул Михаил Ведерников.