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НовостиОбщество6 июля 2026 10:16

Марш мира пройдет через Псковскую область

Через Псковскую область пройдет Марш мира
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба правительства Курской области

Фото: пресс-служба правительства Курской области

В день 83-й годовщины начала Курской битвы от стелы «Курск – город воинской славы» был дан торжественный старт XXXVI Маршу мира. Об этом сообщает пресс-служба правительства Курской области.

Масштабная патриотическая акция приурочена к Году единства народов России и 65-летию Российского фонда мира. Участники Марша мира проследуют по историческому маршруту: Курск – Мелихово – Коломенское – Печоры – Изборск – Пушкинские горы – Псков – Великий Новгород – Старая Русса – Валдай – Курск.

В рамках проекта запланированы встречи с общественностью, а также церемонии подписания соглашений о сотрудничестве, говорится в сообщении.