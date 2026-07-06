Парад колясок и забег самых маленьких пройдут в Пскове в День города

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26 июля Финский парк объединит самых юных псковичей – здесь состоится традиционный «Парад детских колясок» и забег «Топ-топ, топает малыш», сообщает Городской культурный центр.

Участие в параде колясок могут принять семьи с детьми до четырех лет. Для участия необходимо зарегистрироваться.

Для конкурсантов предусмотрены несколько номинаций: «Самая обаятельная и привлекательная», «Техно-коляска», «Я из Пскова», «Живой мир», «Сказочный экипаж», «Хранитель традиций», «Коляска оригинального жанра».

«Жюри оценит не только оформление коляски, но и целостность образа, оригинальность идеи, активность группы поддержки и презентацию команды. Победителей ждут дипломы, памятные подарки и специальные призы, а каждого участника – море аплодисментов, яркие фотографии и незабываемые эмоции», — рассказали организаторы.

Также в Финском парке пройдет семейный конкурс «Топ-топ, топает малыш».

«Здесь малыши будут ползти, шагать и преодолевать свои первые дистанции, а родители, бабушки, дедушки и друзья – болеть за них громче всех! Для участия приглашаются дети до 3 лет: 6–11 месяцев — ползком к финишу, 1–2 года — пройти 6 метров, 2–3 года — пройти дистанцию с мячом. Не забудьте придумать название команды, девиз и взять с собой любимую игрушку, чтобы она помогла малышу уверенно добраться до финиша!», — добавили организаторы.

Всех участников ждут дипломы, победителей – памятные подарки.