Ремонт ограждения стартовал у школы № 1 имени Л. М. Поземского в Пскове

Фото: канал Бориса Елкина в МАХ

Начались масштабные работы по капитальному ремонту забора у школы № 1 имени Л. М. Поземского в Пскове. Об этом рассказал глава города Борис Елкин в своем канале в МАХ. Проект реализуется в рамках двухгодичного контракта: работы будут вестись в этом и следующем году.

«Сейчас специалисты приступают к демонтажу существующего ограждения, а затем начнут возводить новое – аналогичное прежнему по внешнему виду и конструкции. В рамках проекта планируется выполнить устройство нового фундамента, возвести кирпичные столбы и цоколь с последующей штукатуркой, смонтировать металлические решётчатые панели, ворота и калитку», — поделился Борис Елкин.

«Ремонт ограждения у школы № 1 – это часть ремонтной кампании в образовательных учреждениях города Пскова. Напомню, что в этом году мы реализуем 83 вида ремонтных работ в школах и садах. Наша цель – создать для ребят безопасные и комфортные условия», — добавил он.