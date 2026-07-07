Рекордный хоровод проведут в Псковской области

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12 июля в селе Ашево Бежаницкого округа пройдет фестиваль русских традиций «Ашевский Веник». Об этом сообщает пресс-служба Псковского областного центра народного творчества.

«Одним из самых ярких моментов станет массовый хоровод – участники фестиваля попытаются установить рекорд самого большого хоровода в Псковской области. Гостей приглашают встать в круг и стать частью исторического события», — рассказали организаторы.

Еще одной площадкой станет Петровская ярмарка. Она объединит торговые ряды, гастрономические зоны, мастер-классы, экскурсии, а также концертные и развлекательные программы для всей семьи.

Также на празднике представят мобильную баню и мастер-классы по парению.