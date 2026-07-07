«Хлебный хуторок» из Псковской области победил во Всероссийском конкурсе «Мой добрый бизнес»

Фото: пресс-служба центра «Мой бизнес» Псковской области

Автор проекта «Ремесленная деревня «Хлебный хутор» Ольга Волконская стала победителем федерального этапа Всероссийского конкурса социально ответственных инициатив «Мой добрый бизнес». Об этом сообщает пресс-служба правительства Псковской области.

Предприниматель из Печорского района представила свою работу в номинации «Семейный бизнес». Жюри оценило сочетание в проекте производства, туризма и социальной миссии.

Проект «Ремесленная деревня «Хлебный хутор» представляет собой экопоселение, где сохраняют и развивают традиционные русские ремесла. На хуторе пекут хлеб на хмелевой закваске, изготавливают более 70 видов печатных пряников, производят муку собственного помола, варят сыр и делают фермерские сладости.

Итоги конкурса подведены на форуме «Больше чем бизнес». Организатором мероприятия выступает министерство экономического развития РФ, федеральным оператором с 2023 года является Государственный университет управления.