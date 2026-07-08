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НовостиОбщество8 июля 2026 7:55

Работы по обновлению дорожной разметки ведутся в Пскове

В Пскове ведутся работы по обновлению дорожной разметки
Источник:kp.ru
Фото: канал Бориса Елкина в МАХ

Фото: канал Бориса Елкина в МАХ

Дорожные специалисты уже обновили разметку на турбокругах и магистральных улицах города. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем канале в МАХ.

«На площади Ленина после работ по замене изношенных слоев асфальта обозначены контрольные точки будущей разметки. Как только позволит погода, бригады приступят к нанесению разметки. Также работы будут продолжены по обновлению разметки пешеходных переходов», — добавил он.

Борис Елкин пояснил, что для работ используются термопластик со светоотражающими элементами: такая разметка хорошо видна в темное время суток и отличается повышенной износостойкостью.