20 тысяч семей в Псковской области получают пособия от регионального Отделения СФР

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С начала года на эти цели Отделение СФР по Псковской области направило свыше четырех миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Псковичам сегодня предоставляется целый комплекс мер – от единовременных пособий при рождении ребёнка до материнского капитала и новых ежегодных выплат.

Семьи с невысокими доходами, в которых воспитываются дети до 17 лет, а также беременные женщины могут претендовать на единое пособие. Размер выплаты составляет 50%, 75% или 100% от 18 750 рублей - прожиточного минимума. В Псковской области выплата назначается с учётом комплексной оценки нуждаемости: учитываются доходы, имущество и занятость родителей. Такое пособие сегодня в регионе получают почти 10 тысяч семей.

Также псковичи могут рассчитывать на ежегодную семейную выплату. Новая мера поддержки для работающих родителей двух и более детей при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума (26 334 рубля).

Суть выплаты: государство возвращает часть уплаченного НДФЛ, снижая фактическую налоговую ставку для таких семей с 13% до 6%. На сегодняшний день выплата назначена 4,5 тысячам жителям региона. Её средний размер составил 30 тысяч рублей.

Следующая мера поддержки – это материнский капитал. С 1 февраля 2026 года размеры сертификатов составляют: на первого ребёнка – 728 921,90 рублей, доплата при рождении второго ребёнка – 234 321,27 рублей, если семья не получала капитал на первого, при рождении второго сумма составит 963 243,17 рублей.

Помимо перечисленных мер, жители региона получают: единовременное пособие при рождении ребёнка – 800 родителей в размере 28 450,45 рублей. пособие по уходу за ребёнком до полутора лет – 2 674 родителя, среди них 294 получателя – отцы. Размер пособия – 40% от среднего заработка для работающих (от 10 669,64 рублей) и фиксированная сумма для неработающих – 10 669,64 рубля, пособие по беременности и родам – 601 мама. Пособие назначается работающей женщине и рассчитывается из среднего заработка.

«Мы делаем всё, чтобы родителям было удобно при оформлении мер поддержки: достаточно подать одно заявление: через госуслуги, клиентскую службу Отделения или МФЦ. Остальное — наша работа. Специалисты сами запрашивают и проверяют сведения, необходимые для назначения и выплаты пособия. Так мы экономим время семей и гарантируем, что ни одно обращение за выплатой не останется без внимания», — подчеркнул управляющий Отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.