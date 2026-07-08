Молодая семья из Псковской области участвует в масштабном межнациональном фестивале в Твери

Фото: Маргарита Зверева / газета «Печорская правда»

В Твери дан старт масштабному форуму-фестивалю «Жизнь семьи в любви и верности», который собрал межнациональные семьи со всей страны. Об этом пишет газета «Печорская правда».

Мероприятие, приуроченное ко Дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, стало ярким событием в рамках Года единства народов России.

Среди участников — супруги Денис и Маргарита Зверевы из Печорского округа. Глава семьи Денис — русский, а его супруга Маргарита — представительница одного из самых малочисленных финно-угорских народов, сето. Их участие подчеркивает уникальность региона: Печорский край издавна славится дружбой и традициями разных народов, пишет газета.

Организатором фестиваля выступила Общероссийская общественно-государственная организация «Ассамблея народов России» при поддержке правительства Тверской области и Федерального агентства по делам национальностей. В Тверь приехали семьи из Владимирской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тульской, Ульяновской, Ярославской, Херсонской областей, Краснодарского края и столицы. География национальностей широка: русские, азербайджанцы, чуваши, российские немцы, армяне, узбеки, украинцы и многие другие.

Кульминацией форума станет торжественная церемония чествования супружеских пар. Для гостей подготовлена насыщенная программа: выступят ведущий солист театра «Геликон-опера» Дмитрий Янковский, актриса театра и кино Ирина Лачина, серебряный медалист Дельфийских игр Василиса Скоморохова. Балетную классику представит Имперский русский балет под управлением заслуженного деятеля искусств Гедиминаса Таранды. А хедлайнером вечера станет популярная группа Zventa Sventana (Тина Кузнецова).

Форум-фестиваль включен в Правительственный план основных мероприятий Года единства народов России.