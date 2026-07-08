Два человека погибли при пожаре в Псковском районе

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

В одном из частных домов в Псковском районе были обнаружены тела мужчины и женщины со следами воздействия высоких температур. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области.

Пожар произошел во вторник, 7 июля. В деревне Голубово Псковского района в доме на три семьи в одной из квартир после ликвидации возгорания были обнаружены погибшими женщина 1938 года рождения и мужчина 1969 года рождения.

По данным ГУ МЧС России по Псковской области, предположительной причиной стала неосторожность при курении погибшего.

«В настоящее время по материалу проверки назначены медицинские и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в СУ СК РФ по Псковской области.