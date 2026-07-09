«Претензий не имеем»: скандальная пара блогеров из Великих Лук заявила, что все сцены в их видео являются постановочными

Фото: скриншот публикации в Instagram* (*запрещенная в России соцсеть, принадлежащая компании Meta, которая признана экстремистской организацией)

На днях в социальных сетях великолучане начали активно обсуждать видео, на котором было запечатлено антисоциальное поведение жителя Великих Лук по отношению к своей девушке, пишет газета «Великолукская Правда. Новости».

Кадры вызвали бурную реакцию среди местных жителей.

В пресс-службе регионального управления Министерства внутренних дел сообщили, что сотрудниками ОМВД по городу Великие Луки была произведена проверка. Личности «блогеров» установили: «Молодые люди претензий друг к другу не имеют, производимый ими контент является постановочным для привлечения внимания к своему аккаунту в социальных медиа».

В правоохранительных органах подчеркнули, что с желающими прославиться великолучанами была проведена беседа, в ходе которой им разъяснили, что в случае причинения травм даже по неосторожности, они могут быть привлечены к установленной законом ответственности.