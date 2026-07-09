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НовостиОбщество9 июля 2026 9:57

Проезд вдоль дома №48 на улице Коммунальной отремонтируют в Пскове

В Пскове отремонтируют проезд вдоль дома №48 на улице Коммунальной
Источник:kp.ru
Фото: канал Бориса Елкина в МАХ

Фото: канал Бориса Елкина в МАХ

Контракт на ремонт уже проторгован – в ближайшее время он будет заключен и подрядчик приступит к работам, рассказал в своем канале в МАХ глава Пскова Борис Елкин.

«Традиционно в рамках ремонта обновим дорожное полотно: снимем старый слой покрытия и уложим новый, заменим бортовой камень, отремонтируем тротуары, восстановим зелёную зону. Также на участке появятся разметка, дорожные знаки, скамейки и урны – чтобы территория стала не только безопасной, но и уютной», — отметил глава города.

Срок контракта до 25 декабря, однако в планах – завершить ремонтные работы в течение лета.