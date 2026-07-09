Пара из Псковской области поженилась на III Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца»

Фото: пресс-служба Национального центра «Россия»

8 июля, в День семьи, любви и верности, пара из Псковской области связала себя узами брака на III Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца» в Национальном центре «Россия». Об этом сообщает пресс-служба правительства Псковской области.

Илья Кузьмин и Анна Васильева живут в Пскове, жених работает в сфере спецтехники, увлекается единоборствами. Невеста – художница, активно участвует в выставках, фестивалях, социальных проектах. Влюбленные занимаются волонтерской деятельностью, у них много общих интересов – от автоспорта до путешествий.

Праздник объединил 186 влюбленных пар. В главном событии – церемонии единовременной регистрации браков в Москве – приняло участие 150 пар со всей страны и ближнего зарубежья. Ключевая тема фестиваля в этом году – «Едины в любви».

Президент России Владимир Путин поздравил участников III Всероссийского свадебного фестиваля с началом нового этапа в жизни и пожелал счастья. Глава государства также подчеркнул, что семейные отношения имеют для россиян особую ценность.

«Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с большим и значимым событием – рождением новой семьи. Желаю счастья и благополучия. Берегите друг друга. Пусть ваши мечты обязательно сбываются. Для каждого из нас семья – это надежная опора и поддержка, главная жизненная ценность. Именно в отчем доме, в семейном кругу во многом формируются личность и мировоззрение человека, закладываются культурные традиции и такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о близких, любовь к Отечеству, чувство сопричастности к его судьбе. Совет да любовь!», — подчеркнул Владимир Путин.