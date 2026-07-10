Работы по благоустройству двора ведутся на улице Западной в Пскове

Фото: канал Бориса Елкина в МАХ

Во дворе дома № 31 по улице Западной ведутся работы по благоустройству. Об этом рассказал глава Пскова Борис Елкин в своем канале в МАХ.

Ремонт проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» территорию.

«Подрядная организация сейчас формирует контур благоустройства, а также готовит основание под дорожки. В рамках работ здесь обновят проезжую часть, обустроят тротуар и парковку, восстановят зеленые зоны, поставят скамейки и урны. Совсем скоро двор станет заметно удобнее и приятнее для прогулок и отдыха», — отметил Борис Елкин.