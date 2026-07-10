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НовостиОбщество10 июля 2026 8:55

Работы по благоустройству двора ведутся на улице Западной в Пскове

В Пскове ведутся работы по благоустройству двора на улице Западной
Источник:kp.ru
Фото: канал Бориса Елкина в МАХ

Фото: канал Бориса Елкина в МАХ

Во дворе дома № 31 по улице Западной ведутся работы по благоустройству. Об этом рассказал глава Пскова Борис Елкин в своем канале в МАХ.

Ремонт проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» территорию.

«Подрядная организация сейчас формирует контур благоустройства, а также готовит основание под дорожки. В рамках работ здесь обновят проезжую часть, обустроят тротуар и парковку, восстановят зеленые зоны, поставят скамейки и урны. Совсем скоро двор станет заметно удобнее и приятнее для прогулок и отдыха», — отметил Борис Елкин.